اعتقال زوج محامية حقوق الإنسان الإيرانية المحتجزة نسرين ستودة

ألقت السلطات الإيرانية القبض على زوج المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستودة، اليوم الثلاثاء، بحسب منظمة العفو الدولية.

وقضت ستودة نحو نصف مدة عقوبة بالسجن ست سنوات في 2010؛ لإدانتها بنشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن الدولة، وهي تهم نفت ارتكابها، وقد أفرجت السلطات عنها في 2013.

ثم اعتقلت مرة أخرى في يونيو حزيران، وقال زوجها آنذاك لوسائل إعلام إيرانية، إنها تواجه اتهامات متعلقة بالأمن.

وقال الزوج رضا خندان، الذي ينظم حملة تدعو لإطلاق سراح زوجته، على موقع فيسبوك أمس الإثنين، إن وزارة المخابرات استدعته للاستجواب، وقال إنه عندما اعترض على ذلك قيل له “إذًا أنت رهن الاعتقال”.

وتدافع ستودة عن مجموعة من الناشطين المدافعين عن الحقوق، من بينهم نساء خلعن الحجاب علنًا، احتجاجًا على إلزام المرأة بارتدائه في إيران.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان: “أولًا سجنت السلطات نسرين ستوده بتهم غير صحيحة، ثم قامت بمضايقة وترهيب وتهديد عائلتها وأصدقائها، والآن ألقت القبض على زوجها”.

وفي نهاية أغسطس آب، بدأت ستودة إضرابًا عن الطعام في السجن للاحتجاج على القبض في الآونة الأخيرة على ناشط بارز مدافع عن حقوق الإنسان، وما وصفته بأنه مضايقة قوات الأمن لأسرته وأسرتها.