ضربة جديدة لحكومة ماكرون بعد استقالة وزيرة الرياضة الفرنسية

تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضربة جديدة، الثلاثاء، بعد استقالة وزيرة الرياضة الفرنسية، ما أجبره على إجراء تعديلين في حكومته.

وكان ماكرون يحاول استبدال وزير البيئة نيكولا أولو، الذي استقال بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، كما واجه قبل عطلته الصيفية فضيحة معاونه السابق ألكسندر بينالا، المتهم بارتكاب أعمال عنف خلال تظاهرة.

وقال أولو إنه شعر أنه يعمل “بمفرده” لمعالجة التحديات البيئية داخل الحكومة. وشكلت استقالته ضربة لماكرون الذي كان يردّ على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس حول المناخ الموقعة عام 2015، بشعار “لنُعِد إلى كوكبنا عظمته”.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، تعديلًا وزاريًا أدى إلى تعيين رئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دو روغي وزيرًا للبيئة، بدلًا من نيكولا أولو، وفق فرانس برس.

وفي وقت مبكر، الثلاثاء، أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية، لورا فليسيل، أنها قررت الاستقالة من الحكومة “لأسباب شخصية”.

وأفادت أوساط الوزيرة بأنها “تريد استعادة حريتها والتصرف بطريقة مختلفة”، وأن استقالتها ليست لديها “أي صلة بقضايا الميزانية”.

وسيتم استبدال وزيرة الرياضة بالسباحة السابقة روكسانا ماراسينيانو، حسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية. وماراسينيانو البالغة 43 عامًا أحرزت فضية السباحة في سباق 200 متر في أولمبياد سيدني عام 2000، إضافة إلى لقب بطولة العالم في العام 1998.

واعتبر الرئيس الفرنسي أثناء زيارته مدرسة، الإثنين، أن في حياة الرئيس “هناك أيام سهلة وأخرى كلا”.