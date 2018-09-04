تقرير: هذه مسارات جديدة لنقل الأسلحة الإيرانية إلى “حزب الله”

كشفت مصادر استخبارية لبنانية عن لجوء ايران إلى طرق جديدة غير مألوفة لنقل الأسلحة ومصانع التسليح إلى مليشيا “حزب الله” اللبناني عبر شركات طيران مدنية.

وأعطت المصادر تفاصيل عن ذلك في مناسبتين أخيرتين، جرى فيهما استخدام شركة “طيران قشم فارس” في رحلات من طهران إلى بيروت من فوق تركيا، وأحيانًا عبر دمشق.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية نقلت هذه المعلومات عن مصدر استخباري لبناني، طلب عدم نشر اسمه، وعززته بتأييدات استخبارية من مصادر عربية وغربية.

ويأتي هذا التقرير عن شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى “حزب الله”، بعد أيام من تقرير بثته وكالة “رويترز” وكشفت فيه عن ترتيبات إيرانية مع ميليشيات “الحشد الشعبي” العراقية، جرى فيها تزويد تلك الميليشيات في شمال العراق بصواريخ باليستية.

رحلتان من إيران إلى مطار بيروت

بيانات الرحلات الجوية التي نشرتها “فوكس نيوز”، عن شحنات الأسلحة الإيرانية لحزب الله، أظهرت تفاصيل رحلتين:

الأولى كانت في 9 يوليو الماضي غادرت فيها طائرة مدنية تابعة لشركة “طيران قشم”، من قاعدة جوية في إيران وتوقفت لفترة قصيرة في مطار دمشق ثم سلكت “مسار طيران غير معهود” باتجاه مطار بيروت حيث هبطت حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر.

أما الرحلة الثانية فكانت في 2 أغسطس الماضي، حيث هبطت فيها طائرة إيرانية تابعة لنفس الشركة، في مطار بيروت في الساعة 5:59 صباحًا، لكنها، كما قال تقرير “فوكس نيوز”، لم تمر بمطار دمشق، حيث يظهر خط سيرها أنها عبرت الأجواء التركية.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن مصادر استخبارية غربية، أن شركة “قشم فارس” هي واحدة من عدة شركات طيران مدنية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة.

وكانت تلك الشركة التي تملك طائرتين توقفت عن العمل عام 2013 بسبب سوء الإدارة، لكنها استأنفت رحلاتها عام 2017. وأن من بين أعضاء مجلس إدارتها 3 أشخاص يمثلون الحرس الثوري هم ناغي على جول بارستا، وحميد رضا بهلفاني وغلام رضا قاسمي.