وفاة مؤسس شبكة حقاني الأفغانية

أعلنت حركة طالبان يوم الثلاثاء، وفاة جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني المتشددة إحدى أقوى جماعات التمرد في أفغانستان، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت طالبان، في بيان لها، إن حقاني كان مريضًا وملازمًا للفراش منذ عدة سنوات.

وأسس حقاني الشبكة في سبعينات القرن الماضي لكنه تخلى عن قيادة عمليات الجماعة منذ بضع سنوات لابنه سراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان الأفغانية حاليًا.

وبرز حقاني كزعيم في حرب عصابات دعمتها الولايات المتحدة ضد القوات السوفيتية التي احتلت أفغانستان، لكنه تحالف لاحقًا مع طالبان وقاتل القوات الأمريكية بعد الإطاحة بالحركة من السلطة في 2001.

وعُرفت جماعته بالهجمات المعقدة وجيدة التنظيم على الجيشين الأفغاني والأمريكي، وكذلك على أهداف مدنية فضلاً عن عمليات خطف بارزة.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأفغان إن شبكة حقاني المتمركزة في إقليم وزيرستان الشمالية الباكستاني، تعمل بدعم من المخابرات الباكستانية، وتنفي باكستان ذلك وتشير إلى صلات الجماعة سابقًا مع المخابرات المركزية الأمريكية.

وفي ظل تولي سراج الدين مسؤولية العمليات بالجماعة، من غير الواضح كيف ستؤثر وفاة والده على الحركة المتمردة.