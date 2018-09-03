في حادث مأساوي.. عمال بلدية طهران يقطعون أذن طفل بحث عن رزقه في القمامة (فيديو)

أقدم عمال في بلدية طهران على قطع أذن طفل متسول، بعد احتجازه عندما كان يبحث عن لقمة العيش داخل القمامة، حيث انتشرت صورة الطفل بشكل كبير وتحوّلت لقضية رأي عام.

وقال الطفل، في شريط فيديو بثه ناشطون إيرانيون وتداولته وسائل إعلام محلية، الإثنين، إن “رجال بلدية المنطقة الثالثة في طهران قاموا بقطع أذنه بشفرة حلاقة؛ نتيجة بحثه في القمامة”.

بدورها، قالت وكالة أنباء “إيسنا” الحكومية، نقلًا عن مصادر في بلدية طهران: إن “الطفل لا يتجاوز عمره 15 عامًا وهو من عائلة فقيرة”.

في المقابل، قال نائب الخدمات الحضرية والبيئية في بلدية طهران، عدالت أمير زاده: “إننا سنبحث عن الطفل للوصول إليه حتى نقوم بتقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة”.

ويعاني اللاجئون الأفغان، الذين تقدر السلطات عددهم بنحو 3 ملايين شخص، من المضايقات من قبل العديد من الحكومات المحلية في إيران، فيما تفرض بعض المقاطعات غرامات مالية على الأفغان العاملين.

وتمنع أغلب المدن الإيرانية اللاجئين الأفغان من العمل، فيما تقوم بعض الحكومات المحلية بمضايقات ضدهم أو تفرض عليهم غرامة مالية تجاه السماح لهم بالعمل.