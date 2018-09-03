مطالبات بوقف إعدام ناشط سياسي كردي في إيران (صورة)

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي المعارض الكردي رامين حسين بناهي.

وقالت المنظمة في بيان، إن “مسؤولي سجن مدينة (سنندج) الواقعة غرب إيران، أكدوا لمحامي رامين حسين بناهي، أن موكله تم نقله إلى سجن رجائي غرب العاصمة طهران من أجل تنفيذ حكم الإعدام”.

وأضافت أن “الناشط السياسي رامين حسين بناهي قد تم نقله من السجن العام إلى الجناح الخاص، ولا تتوفر أي معلومات عنه منذ ذلك الحين”.

وفي ذات السياق، قال أمجد حسين بناهي شقيق رامين في حديث لإذاعة “دويتشه فيله” الألمانية اليوم الإثنين، “لقد تم منعنا من لقاء رامين كما منعت جميع الاتصالات الهاتفية به بعد نقله إلى سجن رجائي”، مرجحًا أن يتم تنفيذ الإعدام ضد شقيقه.

وقبل أسبوع من الآن، قام الناشط رامين حسين بناهي، بتخييط فمه احتجاجًا على عزم السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وفقًا لمصادر حقوقية إيرانية.

ونقل موقع “إيران واير” المعارض عن المصادر قولها إن “رامين حسين بناهي السجين السياسي المحكوم بالإعدام، قام بتخييط فمه والإضراب عن الطعام احتجاجًا على وضعه مع عزم السلطات تنفيذ الإعدام بحقه”.

وفي يوم 14 من شهر آب/أغسطس الماضي، نقلت السلطات الأمنية الإيرانية، رامين حسين بناهي، من سجن مدينة “سنندج” غرب البلاد عاصمة محافظة كردستان، إلى العاصمة طهران لغرض تنفيذ الإعدام.

وفي الثاني من شهر آيار/مايو الماضي، أقدمت شقيقة الناشط وتُدعى نشتمان حسين بناهي، على الانتحار في منزلها بعد عزم السلطات الأمنية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شقيقها السجين السياسي رامين حسين بناهي.

وحكمت ما تسمى “محكمة الثورة الإيرانية” في يوم 25 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي ضد رامين حسين بالإعدام بتهمة “حمل السلاح ضد الدولة”، بعد محاكمة وصفت بـ”الشكلية ووسط مزاعم التعذيب الخطيرة التي تمت بحق رامين”.

واعتقلت السلطات الإيرانية رامين حسين بناهي في شهر يوليو/تموز من عام 2017، بتهمة العمل ضد الأمن الوطني والعضوية في حزب كومله الكردي المعارض للنظام الإيراني.