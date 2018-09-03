مسؤولون في إيران يلجؤون لحيلة جديدة لإخفاء الفساد

لجأ مسؤولون إيرانيون إلى حيلة جديدة للتغطية على الفساد، وذلك بتغيير اسم العائلة لأبنائهم.

وقال موقع “إيران واير” الإيراني: إن أبناء المسؤولين في محافظة “خوزستان” لجأوا إلى تغيير ألقاب عائلاتهم؛ لعدم كشفهم وإدراجهم تحت طائلة الملاحقة بسبب الفساد.

وأضاف الموقع أنه بسبب حساسية الشعب تجاه أبناء المسؤولين، قام بعض المسؤولين بتغيير ألقاب أبنائهم لتعيينهم في الوظائف.

وتابع الموقع بأن المسؤولين يحاولون “خداع ” الرأي العام بمثل هذا العمل.

ولجأ نائب مدير عام إحدى الجهات التنفيذية في محافظة “خوزستان” إلى تغيير لقبه؛ لينفي تعيينه في المحافظة، كما غيّر ابن أحد رؤساء المنظمات في المحافظة اسمه أيضًا.

وذكر الموقع أن الشعب ينتظر من المسؤولين بعد إنهاء خدمتهم استبعاد أبنائهم وشركائهم من المناصب الإدارية.

وكانت قضية تعيين أبناء بعض المسؤولين في المناصب الحكومية قد تصدرت المشهد السياسي الداخلي الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة.

وأطلق المحتجون، مؤخرًا، وسمًا بعنوان “أين ابنك”، يطلب من المسؤولين الكشف عن أوضاع أبنائهم.

يذكر أن أغلب أبناء المسؤولين من عائلات “أقا زاده” و”زن خوب”.