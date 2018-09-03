موغيريني تستعد لمغادرة منصبها العام المقبل

المصدر: ا ف ب

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، أنها لن تسعى لإعادة تعيينها بعد انتهاء ولايتها العام المقبل.

وقالت موغيريني في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، إنها ستعمل بجد حتى العام المقبل؛ من أجل أن تترك الشؤون الخارجية للاتحاد “منظّمة” لمن سيخلفها.

وستنتهي ولاية موغيريني مع جميع أعضاء المفوضية الأوروبية الحاليين برئاسة جان كلود يونكر، عندما تنتهي ولاية المفوضية الحالية، في تشرين الأول/أكتوبر العام المقبل.

وأضافت: “لدينا الكثير لنفعله هذا العام، أولًا لنحافظ على ما حققناه حتى الآن، وهو كثير لكنه هش”.

وتابعت: “ينتظرنا الكثير من العمل هذا العام من أجل إكمال المهمة، وكي نترك لمن سيتشرف بالمنصب فرصة إكمالها من بعدي العام المقبل”.

وتولت موغيريني منصب الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية في الاتحاد عام 2014 وهي في سن الـ41 بعد صعود سريع في عالم السياسة الإيطالية، حيث شغلت منصب وزيرة الخارجية.

وواجهت اعتراضات من دول أوروبا الشرقية، الذين اعتبروا أنها مقرّبة من موسكو ولا تملك الخبرة الكافية؛ لكنها أشرفت على تطوير كبير في الهيكلية الأمنية للاتحاد الأوروبي، ولاسيما فيما يتعلق باتفاقية دفاع رئيسية، تهدف إلى تقريب التعاون بين الدول الأعضاء وإنفاق الأموال بشكل أكثر فعالية.