سكرتير مجلس الأمن الروسي يجري في مصر مباحثات أمنية‎

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات أمنية مع المسؤولين المصريين.

وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أن "باتروشيف وصل إلى مصر في زيارة عمل وسيجري مفاوضات حول الأمن ومكافحة الإرهاب".

وأوضحت الخدمة الصحفية أن" المباحثات الأمنية ستجري مع مستشارة الرئيس المصري لقضايا الأمن القومي فايزة أبوالنجا، ومستشار الرئيس المصري لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، وكذلك رؤساء عدد من الدوائر في مصر".