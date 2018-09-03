بوريس جونسون يتوقع انتصار الاتحاد الأوروبي في مفاوضات “بريكست”

توقع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون انتصار الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع لندن بشأن بريكست.

ومنذ استقالته من الحكومة البريطانية، في تموز/يوليو الماضي، عاد جونسون إلى كتابة عموده في صحيفة “ديلي تلغراف”، الذي ينتقد فيه بانتظام رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ على خلفيّة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب جونسون في الصحيفة، اليوم الإثنين، أن بريطانيا “ذهبت للمعركة والعلم الأبيض يرفرف على دبابة القيادة”، وتابع: “أخشى أنّ النتيجة الحتمية هي انتصار للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف، أن “الفضيحة .. ليست أننا فشلنا، لكن أننا حتى لم نحاول”.

من جانبهم، تعهد 20 نائبًا من حزب ماي، برفض مشروعها الذي عرف بـ”خطة تشيكرز” على اسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية، حيث تم التوصل إليه، والذي يعتبرون أنه يبقي بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

ويأتي تصاعد الانتقادات ضد ماي، قبل عودة البرلمان للعمل، يوم غد الثلاثاء، وقبل بضعة أسابيع من انتهاء مهلة منتصف تشرين الأول/أكتوبر، التي تضعها بروكسل ولندن للتوصل لاتفاق انفصال.

وتضاعفت مشكلات ماي؛ بعد أن عارض كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه مشروعها، مؤكدًا أنه قد يؤدي لتآكل التكامل الأوروبي.

فريق ماي يرد

وردًا على هجوم جونسون، قال المتحدث الرسمي باسم ماي، إن “بوريس جونسون استقال؛ بسبب تشيكرز. ليس هناك أفكار في هذه المقالة للرد عليها”.

وتابع: “ما نحتاج إليه في هذا الوقت، هو قيادة جادة وخطة جادة، وهذا بالضبط ما تتمتع به البلاد بوجود رئيسة الوزراء هذه والخطة هذه”.

وكانت ماي عرضت، في تموز/يوليو، خطة نصّت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء “منطقة تبادل حر” جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة.

وواجه المشروع على الفور معارضة قوية من دعاة بريكست في صفوف حزبها المحافظ نفسه، إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء الذي أفضى في حزيران/يونيو 2016، إلى الخروج من الاتحاد.

وعلى الإثر، استقال جونسون والوزير المكلف ببريكست ديفيد ديفيس، اللذان اعتبرا أن المشروع يبقي بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، في خطوة كان لها وقع شديد، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبي بإمكان تطبيق الخطة.