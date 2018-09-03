أبناء ضحايا مجزرة 1988 في إيران .. جيل حُرم من الحياة قبل أن يرى النور

تمر هذه الأيام الذكرى الثلاثين لمجزرة إعدام السجناء السياسيين المعارضين لنظام ولاية الفقيه في إيران عام 1988، والتي راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين، بحسب تقارير الجمعيات الحقوقية المعارضة خارج إيران.

ورغم تخليد التاريخ لنضال وشجاعة هؤلاء السجناء الذين فقدوا أرواحهم في سبيل الحرية والوقوف في وجه ديكتاتورية الملالي، إلا أن هناك فصلًا في هذه الرواية لم يُنشر ويظهر للنور بعد؛ وهو أبناء هؤلاء السجناء وأوضاعهم قبل وبعد إعدام ذويهم.

ففي فترة قضاء هؤلاء السجناء أحكامهم في سجون ومعتقلات الملالي وُلد جيل من الصبية والصبايا لهؤلاء السجناء، منهم من خرج من رحم أمه في الزنازين، ومنهم من وُلد حرًا ولكن يتيمًا بدون والديه اللذين كانا أسيرين لسجون نظام الخميني.

وفي لقاء صحافي غير مسبوق أجرته دويتشه فيله -في نسختها الفارسية-، أقدم 3 من جيل أبناء سجناء وضحايا حادثة 1988 على الحديث عن ذكرى مأساة إعدام ذويهم ومعاناتهم بعد حادثة الإعدام.

تبدأ الكاتبة الإيرانية الشابة “سحر دلیجاني” الحديث عن قصتها منذ لحظة ميلادها إلى ذكرى رحيل ذويها في المجزرة، فتقول “كان أبي وأمي من السجناء السياسيين في حقبة الثمانينيات، وحينما كانت تقبع أمي في معتقل إيفين في طهران، كانت تحملني في رحمها. وعندما حان وقت الولادة، وضعتني في المعتقل حتى تفتحت عيناي على الحياة من وراء هذا السجن المظلم”.

وتضيف “الحقيقة أن شيئًا كهذا يصعب تصديقه، فرغم مرور سنوات على هذه المجزرة وكثرة الحديث عنها، إلا أنني لم أجد أجوبة لأسئلة ظللت أطرحها، كمن الذي وقف وراء هذه المجزرة، ولماذا وكيف أقدم على شيء يستحيل تصديقه كهذا؟.”

وتتابع “هل يمكننا بعد مرور 30 عامًا على هذه المأساة أن ننسى تلك اللحظات التي لا تُنسى من وجداننا وخواطرنا؟ وهل هناك مبرر لقتل وتصفية الآلاف من البشر في غضون أيام وساعات قليلة، والسؤال الأهم هل هناك ضامن لعدم تكرار هذه الحادثة بحق المعتقلين الذين تكتظ بهم معتقلات وسجون النظام يوميًا؟.”

واختتمت حديثها بالقول “في الواقع لا أعلم، ولكن ما آمله هو أن يقرأ ويُدرك الناس حقيقة ما جرى في هذه المجزرة؛ لأنه إذا جهلنا ما حدث فربما يتكرر ويظل الخطر قائمًا”.

ويروي الصحافي الإيراني، إرشاد عليجاني، ما يذكره عن رحيل أبيه “رضا عليجاني” الناشط السياسي ورئيس تحرير صحيفة “إيران فردا” – التي صادرتها السلطات وحظرت نشرها- حول أحداث إعدامات المجزرة المذكورة، ويقول: “لقد اطلعت على هذه الحادثة الأليمة من أقاربي، ورغم كثرة حديثهم عن هذا الأمر، إلا أنني أدركت كطفل حينها أنه لا يجب علي الحديث عن هذا بسبب خطورته، وظل الصمت بداخلي لفترات طويلة”.

ويضيف “ما يبدو لي حتى اليوم أن هذه الحادثة لم توثق في المجتمع الإيراني بشكل حقيقي، بل وإن العديد من المواطنين غير مطلعين على تفاصيل وماهية هذه الحادثة، وإذا كان هناك أحد اطلع عليها فإنه غير ملم بأبعادها”.

ويتابع “لقد أيقنت بعد التعرف على هذه المجزرة أنه يُمكن مقارنتها بجرائم ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وكأنها هولوكوست إيرانية جديدة. وتأكيدًا على جدية هذه المقارنة ما نراه اليوم من تكتم وحجب من قبل سلطات النظام على أي معلومات تخص الحادثة، فلا نرى كتابًا أو بحثًا مستقلًا يتحدث عن هذه المجزرة، ففقط ما لدينا هي معلومات على مواقع الإنترنت في حين أنها محدودة للغاية”.

الناشط في حقوق الطفل “حامد فرمند” يُدلي بحكايته ويروي فصول مأساته بسبب عيشه بعيدًا عن أمه التي قضت ما يقرب الست سنوات في المعتقل.

يشير فرمند في البداية إلى أنه عاش أهم فترة من طفولته بعيدًا عن أمه، ومر بتجربة مريرة لا يستطيع طفل في عمره آنذاك تحملها. ولهذا نرى أن تأسيسه للجمعية الدولية لأطفال السجناء وعمله في مجال حقوق الطفل كان نتيجة طبيعية لما مر به.

ويعلق فرمند على مجزرة الإعدامات بقوله “في الواقع أنني لم أجد إحصائية دقيقة تؤكد مدى استيعاب الناس لهذه الحادثة أم لا، ولكن ما أثق به نسبيًا هو أن السؤال عن هذه المجزرة بدأ يظهر للسطح ولم يعد الأمر قابلًا للكتمان بعد”.

ويختتم فرمند حديثه قائلًا “إذا أُدينت مجزرة تصفية السجناء في عام 88 بحق، فلربما لم نجد اليوم في الذكرى الثلاثين قضاة يتجرأون على إصدار قرارات بقتل وإعدام آخرين من السجناء، ولم نرَ خامنئي اليوم يبيح عدم التصدي ومحاسبة الفاسدين والمختلسين في البلاد”.