مقتل شرطي روسي رميًا بالرصاص في موسكو

لقي شرطي روسي حتفه في محطة الميترو كورسكايا في موسكو، بعدما أطلق عليه مجهول النار خلال في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وشرع الأمن الروسي في التحقيق بالحادث و البحث عن الجاني حسب تصريح الناطق الرسمي باسم شرطة العاصمة.

وحسب أقوال احد العاملين بالمحطة لقوات الأمن كما أوردتها الصحافة المحلية، سمع صوت إطلاق للنار في الحمامات ، ثم رأى رجلا يخرج منها، وعثر على جثة الشرطي مسجاة على الأرضية ومدرجة بالدماء.

وحضرت الشرطة بعد ذلك ومعها المصالح الطبية ، التي أكدت آن الوفاة ناتجة عن إصابة بطلق ناري في الرأس.

ونشر الأمن الروسي مذكرة بحث عن رجل ذو بنية جسدية قوية ، له ملامح قوقازية أو أسيوية ، يبدو من هيئته أن سنه يتراوح بين 40 و 45 عاما ، يرتدي سترة وبنطالا من الجينز و قبعة رياضية لونها رمادي.

وتأتي الواقعة بعد حوالي 10 أيام من إطلاق النار على شرطيين قرب مقر وزارة الخارجية وسط موسكو ، أقدم عليه شخص لسبب مجهول ،ويرجح أن تبحث الشرطة في وجود علاقة بين الجريمتين ،وكل الاحتمالات الواردة بهذا الخصوص ، من قبيل استهداف إرهابي للشرطة الروسية أو تصفية حسابات، أو أن ما حصل مجرد صدفة.