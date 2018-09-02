متظاهرون إيرانيون يغلقون مبنىً بلديًا احتجاجًا على الفساد (صور)

أغلق متظاهرون في مدينة “زابل” التابعة لمحافظة “سيستان وبلوشستان” جنوب شرق إيران، التي تقطنها أغلبية من الطائفة السنية، مبنى بلدية المدينة احتجاجًا على سوء الخدمات وتورط بعض المسؤولين بملفات فساد مالي.

وذكرت وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية، أن “المئات من متظاهري القومية البلوشية بمدينة زابل، أقدموا على إغلاق مبنى بلدية المدينة ومنعوا الموظفين من الوصول إليهم”.

وردد المتظاهرون هتافات ضد حجم الفساد المالي والإداري في بلدية مدينة “زابل” التي تُعاني منذ سنوات من عواصف رميلة عديدة، أثرت على العديد من سكان هذه المدينة والقرى التابعة لها، في حين اضطرت بعض العوائل إلى الهجرة نحو مدن أخرى في إيران.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات القضائية في محافظة “سيستان وبلوشستان” اليوم الأحد، عن اعتقال رئيس بلدية مدينة “زابل” حميد رضا نوري و7 من أعضاء مجلس البلدية.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء عن حاكم مدينة “زابل” هوشنك ناظري، قوله: لقد “تم القبض على رئيس بلدية زابل مع موظفيه السبعة في حملة مكافحة الفساد”، مضيفًا أن “اعتقالهم جاء بسبب تورطهم بملفات فساد مالي في البلدية”.

وفي نفس سياق أعلن مسؤول بلدية مدينة “نيك شهر” التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان محمد بلوش زهي، أن “المتظاهرين في مدينة زابل يطالبون بحل مجلس البلدية”.