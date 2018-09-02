الكشف عن فضيحة اختلاس ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار في إيران

كشفت تقارير صحفية إيرانية، عن فضيحة اختلاس ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار، شهدتها المؤسسة الهندسية في العاصمة طهران.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية لطهران، أحمد خرم، أنه “تم اختلاس 7.5 مليار تومان (1.5 مليار دولار) من المؤسسة الهندسية، من خلال تزوير أحد الشيكات غير الموقعة”، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في أحد فروع مصرف يدعى (صادرات)”، بحسب موقع “فردا نيوز” الإيراني.

وأضاف خرم أنه “حتى الآن، جرى استرداد 7.2 مليار تومان منه من حساب المنظمة الهندسية، وسيتم إعادة 300 مليون تومان قريبًا”.

ولفت إلى أنه “جرى القبض على 2 أو 3 أعضاء في المنظمة الهندسية، مشتبه بتورطهم في هذا الاختلاس وتهمة التزوير”.

وقال إنه “يجري حاليًا التحقيق في هذه القضية من قبل القضاء، لكن لم يصدر أي حكم بعد”.

ولا تعتبر عملية الاختلاس هذه الأولى في إيران، فقد أصدرت لجنة الموازنة بالبرلمان الإيراني، تقريرًا كشف عجزًا في عوائد وزارة النفط في عهد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، والذي أشار إلى تورط إسماعيل أحمدي مقدم قائد القوات الأمنية ووزير النفط السابق، في اختلاس مبلغ وصل إلى نحو 18 مليون دولار.