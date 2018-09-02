“ديلي تلغراف”: اليهود قد يغادرون بريطانيا إذا أصبح كوربين رئيسًا للوزراء

قال كبير حاخامات بريطانيا “جوناثان هنري ساكس”، إن اليهود قد يغادرون البلاد في حال أصبح زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين رئيسًا للوزراء، بدعوى أنه معادٍ للسامية.

واعتبر ساكس، التصريحات الأخيرة لكوربين، التي قال فيها إن “اليهود لا يعرفون الطبيعة المرحة للبريطانيين”، بأنها “معادية للسامية”.

ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية اليوم الأحد عن ساكس، أن “اليهود يعيشون في بريطانيا منذ نحو 362 عامًا، ولم يحدث مرة أن تساءلت الأكثرية منهم عن ما إذا كان من الأمان لهم أن ينشأ أطفالنا هنا”، لافتًا إلى أن “تصريحات كوربين مقلقة جدًا وهي معادية للسامية.”

ورأى ساكس، أن “تصريحات كوربين تعيد للأذهان النظرة المعادية للسامية في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية”، منوهًا إلى أن “اليهود في الدول الأوروبية الأخرى يختلفون عن يهود بريطانيا، وأن تصريحات كوربين هي في غاية الخطورة”.

وأشار كبير الحاخامت، إلى أنه “عندما يسمع الناس مثل هذه اللغة من حزب العمال، التي أطلقها كوربين فإنهم بالتأكيد سيشعرون بأن وجودهم هنا بات مهددًا”.

وفي المقابل، دافع وزير الخزانة في حزب العمال جون ماكدونيل عن تصريحات كوربين بقوله، إن “ما قاله كبير الحاخامت اليهود ساكس خطأ لأن كوربين ليس معاديًا للسامية”.

وأضاف ماكدونيل مخاطبًا ساكس، “أقول له تعال وتحدث معنا، إذا ما جلست مع كوربين فإني أعتقد بأننا سنتوصل إلى درجة من التفاهم.”