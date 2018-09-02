رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالتمسك بخطتها حول “بريكست”

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد، بالتمسك بخطتها بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”، وسط معارضة شديدة من أنصار الانفصال.

وكتبت ماي في صحيفة “ديلي تلغراف”، “لن أكون مرغمة بالقبول بتسويات على مقترحات، خطة تشيكرز ليست في مصلحتنا الوطنية”.

وقالت في مقالها “سنكون على استعداد لعدم التوصل إلى أي اتفاق إذا لزم الأمر”، مستبعدة من جديد “تنظيم استفتاء ثان حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي“، منوهة إلى أن “طرح السؤال من جديد سيكون خيانة كبرى لديمقراطيتنا وخيانة لهذه الثقة”.

وفي مواجهة معارضة شديدة من مؤيدي “بريكست” لخطتها، رددت ماي أنها تفضل “عدم التوصل إلى اتفاق بدل تقديم تنازلات إضافية لبروكسل”.

وكانت ماي عرضت في تموز/يوليو الماضي، خطة نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء منطقة تبادل حر جديدة، للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة.

وواجه المشروع الذي عرف بـ”خطة تشيكرز” باسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية حيث تم التوصل إليه، على الفور معارضة قوية من دعاة “بريكست”، في صفوف حزبها المحافظ نفسه، إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء الذي أفضى في حزيران/يونيو 2016 ، إلى الخروج من الاتحاد.

إثر ذلك، استقال وزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس في خطوة كان لها وقع شديد، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبي بإمكان تطبيق الخطة.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 آذار/مارس 2019، على أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر، لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، بحيث تكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتفاق.