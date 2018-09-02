مصرع طيار أجنبي وجنديين أفغانيين بتحطم طائرة تابعة لـ”الناتو” في أفغانستان

لقي طيار أجنبي وجنديان أفغانيان، اليوم الأحد، حتفهم جراء تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، داخل قاعدة للجيش شمال أفغانستان، في حين تم إنقاذ 7 أفراد من قوات الأمن كانوا على متن الطائرة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الأفغاني حنيف رضائي.

ونقلت وكالة أنباء “بجفاك” الأفغانية عن رضائي، أن “3 أشخاص بينهم طيار أجنبي، قتلوا جراء تحطم المروحية وهى من طراز (إم أي 14) بعد وقت قصير من إقلاعها من القاعدة القريبة من مدينة مزار شريف”.

ونفى رضائي أن تكون “الطائرة سقطت بنيران العدو”، موضحًا أن “سبب الحادث مشكلة فنية أدت إلى اشتعال النيران في المروحية بعد اصطدامها بالأرض”.

ولم يذكر رضائي جنسية الطيار الذي لقي مصرعه في الحادث.