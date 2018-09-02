رئيس وزراء اليابان .. العلاقات مع الصين عادت لمسارها الطبيعي

عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ثقته في تحسن العلاقات مع الصين، وقال في مقابلة مع صحيفة نشرت اليوم الأحد، إن العلاقات بين البلدين عادت إلى “مسارها الطبيعي”.

ونقلت الصحيفة عن آبي، قوله إنه يتطلع إلى دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى زيارة اليابان في المستقبل. ومن المتوقع أن يزور آبي الصين في نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وتأتي تعليقات آبي، وسط ضغط أمريكي تجاري مكثف على بكين وطوكيو أثار مخاوف بشأن الحماية التجارية وأثرها على الاقتصاد العالمي.

وقال آبي لصحيفة سانكي “رئيس الوزراء لي كه تشيانغ زار اليابان في مايو، وعادت العلاقة بين اليابان والصين إلى مسارها الطبيعي تمامًا”.