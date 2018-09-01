الرئيس الفلبيني يجري زيارة هي الأولى من نوعها إلى إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بصدد اجراء زيارة هي الأولى من نوعها إلى تل أبيب، على رأس وفد ضخم، يضم 400 شخصية، من بينهم 7 وزراء، فضلا عن شخصيات عسكرية ورجال أعمال، على أن تشهد الزيارة التوقيع على العديد من الإتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وطبقا لما أوردته “قناة 20” العبري، مساء السبت، يصل دوتيرتي صباح اليوم الأحد في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى تل أبيب، مؤكدة أن الرئيس الفلبيني المعروف بالتصريحات المحرجة أحيانا، من بينها تشبيه نفسه بالزعيم النازي هتلر، لن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خشية الإدلاء بتصريحات محرجة أو الوقوع في لذلة لسان.

ونوه الموقع إلى أن الزيارة سيتخللها التوقيع على العديد من الإتفاقيات المشتركة، من بينها اتفاق يجري التفاوض عليه منذ سنوات بين حكومتي البلدين، يتعلق بإلغاء الإجراءات المتبعة في إسرائيل إزاء العاملين من الفلبين، والذين يضطرون لدفع مبلغ 12 ألف دولار نظير عملهم مجال الخدمات الطبية.

وتشمل الزيارة توقيع اتفاقيات في مجال حماية الإستثمارات، والعلوم، والتجارة، فضلا عن اتفاقيات بين شركات خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والزراعة وتحلية مياة البحر، كما سيبحث الطرفان تدشين خط ملاحي جوي مباشر من تل أبيب إلى مانيلا.

ولفت الموقع إلى أن عدد سكان الفلبين يتخطى 100 مليون نسمة، وأن أغلبهم من الكاثوليك، لذا فإن احتمالات زيادة أعداد طالبي السياحة الدينية من الفلبين إلى إسرائيل في طريقها للزيادة.

وعلى الصعيد السياسي، تريد إسرائيل على المستوى الرسمي استغلال زيارة دوتيرتي لتنتزع منه اعترافا فلبينيا بالقدس كعاصمة لها، حيث نقل الموقع عن مصادر أن هناك آمال بأن يخرج الرئيس الفلبيني بمفاجئة، ويعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الفلبيني سيقوم بزيارة متحف “ياد فاشيم”، والذي يعد مركز أبحاث في أحداث الهولوكوست، ومؤسسة لتخليد ذكرى ضحاياها، مشيرة إلى ان التطلعات في تل أبيب هي أن يعلن دوتيرتي اعتذاره العلني بشأن تشبيه نفسه بهتلر في وقت سابق.

وتستمر الزيارة حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث سيشارك دوتيرتي في حفل تدشين نصب تذكاري بمدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب، لتخليد ذكرى مشاركة الفلبين في انقاذ حياة آلاف اليهود من النازيين إبان الحرب العاليم الثانية، قبل أن يتوجه الرئيس الفلبيني إلى الأردن.

ونوه الموقع إلى أن الفلبين تعد من الدول الصديقة لإسرائيل حيث تدعمها في مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.