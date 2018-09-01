قلق أمريكي من الصواريخ الإيرانية في العراق

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن التقارير التي تحدثت عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنّ حكومة بغداد هي من تقرر ما يجري على أرضها وليس طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة له على “تويتر”:”إنّ الأنباء الواردة بشأن الصواريخ الإيرانية تمثل خرقًا للسيادة العراقية في حال صحتها، وتعد انتهاكًا صارخًا للسيادة، ولقرار مجلس الأمن 2231″.

ولفت بومبيو إلى أنّ “بغداد هي من تقرر ما يجري على أراضيها وليس طهران”.

ويأتي ذلك بعد ساعات على كشف قيادي في الحشد الشعبي اليوم السبت، عن إرسال إيران صواريخ باليستية لجهات “شيعية” في العراق، واصفًا ذلك بـ”الظاهرة الخطيرة”.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية القضية، لـ”إرم نيوز”، إنّ “التقارير التي تحدثت عن إرسال إيران صواريخ باليستية لجهات شيعية في العراق تحسبًا لهجمات محتملة على مصالحها، صحيحة”، مبينًا أنّ “هذه سابقة خطيرة، فالبعض يريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات”.

وكان تقرير لوكالة “رويترز” كشف الجمعة، أنّ إيران زودت “جهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق” بصواريخ باليستية، وأنها تطور قدرتها على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط.