ثلاثة قتلى في انفجار بمصنع روسي للمتفجرات

قال مسؤولون محليون إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة في انفجار وقع يوم الجمعة في مصنع للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك الروسية التي تقع على بعد 400 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وقال الفرع المحلي من لجنة التحقيق الاتحادية الروسية في بيان على موقعه على الإنترنت إن تحقيقا يجرى لمعرفة سبب الانفجار في المصنع التابع لشركة سفيردلوف الحكومية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل ليبديف القائم بأعمال مدير الشركة قوله إن الانفجار نجم عن حادث وقع فيما كان العمال يدمرون ألغاما قديمة مضادة للدبابات لصالح وزارة الدفاع.

وأضاف أن خمسة أشخاص ما زالوا مفقودين عقب الانفجار.