رسمياً.. إدارة ترامب توقف تمويل وكالة الأونروا

اعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، رسمياً وقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“.

وبررت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، في بيان لها القرار “إن نموذج عملها وممارساتها المالية عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وأضافت أن “الإدارة الأمريكية، راجعت المسألة بحرص وخلصت إلى أن واشنطن لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا”، مشددة على أن “توسع مجتمع المستفيدين أضعافا مضاعفة وإلى ما لا نهاية لم يعد أمرا قابلا للاستمرار”.

وتقدم وكالة الأونروا، خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني معظمهم أحفاد من هجروا من فلسطين خلال حرب عام 1948 التي أدت لقيام دولة إسرائيل.