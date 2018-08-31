السجن مدى الحياة لبريطاني خطط لقتل رئيسة الوزراء ماي

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن مدى الحياة على الشاب البريطاني نعيم الرحمن (21 عامًا)؛ لتخطيطه لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عبر تفجير عبوة ناسفة عند وصولها إلى مكتبها في داونينج ستريت، ثم استخدام سكين أو مسدس لمهاجمتها.

وأدانت الشرطة الشاب البريطاني، الشهر الماضي، بارتكاب أعمال مسلحة، حيث صدر، اليوم، بحقه حكم يقضي بسجنه مدى الحياة؛ ما يعادل 30 عامًا خلف القضبان.

وقال كبير المنسقين الوطنيين لمكافحة الإرهاب في بريطانيا، دين هايدون: “كانت ماي هدف نعيم الرحمن، لكن لم تكن لديه غضاضة في فكرة قتل المارة الأبرياء في مسعاه للوصول إليها”، مشيرًا إلى أنه في مرحلة ما قال نعيم لضابط سري من وحدة مكافحة الإرهاب إنه حتى لو لم يستطع الوصول إلى رئيسة الوزراء، فإنه يريد فقط أن يزرع الخوف في قلوب الناس.

وكشف الضابط البريطاني أن الشرطة استطاعت القبض على نعيم أثناء ما كان يضع خطته، حيث كان يعتقد أنه يتواصل عبر الإنترنت مع أعضاء من تنظيم داعش، لكنه كان في واقع الأمر يتواصل مع ضباط سريين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.أي 5)، لتتم عملية القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد فترة قصيرة من لقاء جمعه، دون أن يدري، بضابط شرطة متخفٍ وحصوله منه على ما كان يعتقد أنها قنبلة بدائية، اتضح بعد ذلك أنها مزيفة.