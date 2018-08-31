البحرية الروسية: مناورات البحر المتوسط الأولى في تاريخنا الحديث

قال القائد العام للقوات البحرية الروسية، فلاديمير كوروليف، إن المناورات العسكرية التي ستجريها بلاده في البحر المتوسط بدءًا من السبت، ستكون الأولى من نوعها في تاريخ روسيا الحديث.

وأشار، في تصريحات صحفية، أن المناورات ستشارك بها غواصتان، و26 سفينة، و34 طائرة ومروحية.

وأفاد أنه “سيتم تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل صارم خلال المناورات”، وأعلن أن مناطق المناورات ستكون خطرة للملاحة البحرية والجوية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر أن المناورات ستجري في 11 منطقة قبالة سوريا، ومصر، وليبيا، وقبرص، وتركيا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق، أن المناورات غير مرتبطة بالوضع في محافظة إدلب السورية.

وكانت وزراة الدفاع الروسية قد أعلنت عن المناورات أمس، وقالت إنها ستشهد حزمة من المهام، مثل الدفاع الجوي وإحباط عمليات تخريب الغواصات ونزع الألغام.