إيران تتهم فرنسا بـ “التنمر”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن دعوة فرنسا لإجراء مزيد من المفاوضات مع طهران بشأن الاتفاق النووي تنطوي على “تنمر ومبالغة”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف بهرام قاسمي: “ليس هناك سبب أو حاجة أو مصداقية أو ثقة في مفاوضات على قضايا غير قابلة للتفاوض”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال أمس الخميس إنه يجب على طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق أن تستعد للتفاوض على خططها النووية المستقبلية وترسانتها من الصواريخ الباليستية ودورها في الحرب في سوريا واليمن.