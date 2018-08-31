أمريكا تعتزم نقل أعضاء “خلية البيتلز” إلى غوانتانامو

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال أعضاء في تنظيم داعش، بينهم متشددان بريطانيان مما يُسمى خلية “البيتلز”، إلى مركز الاعتقال العسكري في غوانتانامو، حسبما أفادت قناة “إن بي سي” الخميس.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أجانب لم تحددهم، قولهم إن “هذا السجن الذي أنشئ في كوبا يمكن أن يستخدم لاحتجاز بعض المقاتلين الأجانب البارزين الذين اعتقلوا في سوريا والعراق، إلى أجل غير مسمى، في حين أن معتقلين آخرين لا تريد بلدانهم أن يعودوا إليها سيرسلون إلى سجن يديره العراق”.

ووفقًا لـ”إن بي سي” فإنّ ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ قد يكونان من ضمن المتطرفين الذين سينقلون إلى غوانتانامو.

وكان كوتي والشيخ عضوان في عصابة خطف من 4 أشخاص في تنظيم داعش وأطلق عليهما المخطوفون اسم “البيتلز” بسبب لهجتهما البريطانية. واشتهرا بتصوير عمليات قطع الرؤوس، ويُعتقد أنهما قتلا الصحافي الأمريكي جيمس فولي والعديد من موظفي الإغاثة الغربيين.

وقالت سارة هيغنز المتحدثة باسم البنتاغون إنه “لم يتمّ تحديد أيّ شخص في هذه المرحلة لكي يتم نقله إلى غوانتانامو”.