فرنسا: لا يمكن لإيران تفادي مفاوضات موسعة حول ملفها النووي‎

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الخميس، إن إيران “لا يمكنها تفادي مفاوضات” موسعة حول برنامجها النووي، بصرف النظر عن التزاماتها التي يتضمنها اتفاق 2015 الخاص بأنشطتها النووية، والذي انسحبت منه واشنطن.

واعتبر الوزير الفرنسي، لدى وصوله لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين في فيينا، أن “إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات حول ثلاثة ملفات كبرى أخرى تشغلنا”، بينها خصوصًا دور طهران في قضايا الأمن الإقليمي، وفق فرانس برس.

وقال لودريان، إنه يريد توجيه “رسالة” إلى طهران، فيما يحاول الأوروبيون إنقاذ اتفاق 2015 بين إيران والقوى العظمى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو.

وشدد الوزير، الذي حدد ثلاثة مواضيع للنقاش، على القول: “يجب بالتأكيد إجراء محادثات، يجب أن يدرك الإيرانيون ذلك”.

وقال لودريان في فيينا: “المهم أن نتمكن من القيام بما من شأنه إطلاق الآليات المالية التي تتيح لإيران الاستمرار في التجارة، وهذا ما نبحثه مع زميلي البريطاني والألماني”، مؤكدًا “التزامه هذا المسعى”.