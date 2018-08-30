كوريا الجنوبية تعين وزيرًا جديدًا للدفاع

عين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ،اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان المشتركة جونغ كيونغ دو وزيرًا للدفاع.

وسيتولى جونغ كيونغ دو (58 عامًا)، وهو طيار مقاتل سابق، المنصب فيما تسعى الحكومة لتقليل التوتر وبناء الثقة مع كوريا الشمالية في وقت يسوده عدم اليقين في العلاقات مع الولايات المتحدة الحليفة الرئيسية لسول.

ولا يحتاج جونغ الذي سيحل محل سونغ يونغ مو إلى موافقة البرلمان، لكن يجب أن يحضر جلسة برلمانية ويجيب على أسئلة النواب.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على كوريا الشمالية لتتخلى عن برامجها النووية والصاروخية، وفي إطار تلك الجهود علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية عندما التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة تاريخية في حزيران/يونيو الماضي.

لكن مع تعثر المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن تدور تكهنات عن احتمال إجراء التدريبات التي طالما وصفتها كوريا الشمالية بأنها استعدادات لغزوها.