مسؤول إيراني: لدينا 20 مليون شاب عاطل عن العمل

كشف مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب بإيران بلغ 20 مليون فرد تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عامًا”.

وقال رئيس لجنة العمل في البرلمان الإيراني محمد رضا بادامجي، في تصريح صحفي اليوم إنه “تم عقد اجتماع مع نائب وزير العمل بالبرلمان لوضع الخطط لتطوير وتوفير الوظائف المحلية بالبلاد”.

وأضاف: “الآن، واحد من كل ستة أشخاص لديه عمل في المجتمع الإيراني، وما يقرب من 20 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاطل عن العمل”.

وأكد رئيس لجنة العمل البرلمانية أن “نسبة البطالة بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 سنة، 21%، أما نسبة البطالة في صفوف النساء فقد وصلت إلى 40%”.

وشدد رضا على ضرورة أن تولي حكومة الرئيس حسن روحاني، اهتمامًا لتوفير فرص العمل للشباب والمجتمع الإيراني بصورة عامة.

وأطاح البرلمان الإيراني في الثامن من آب/أغسطس الجاري بوزير العمل والشؤون الاجتماعية “علي ربيعي” بعد استجوابه، نتيجة إخفاقه في مواجهة البطالة ومحاربة الفساد.

كما صوّت البرلمان، الأحد الماضي، على إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، خلال جلسة استجواب جرت بحضور 260 عضوًا بالبرلمان.

وتواجه حكومة الرئيس حسن روحاني ضغوطًا بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جرّاء العقوبات الأمريكية وانهيار العملة وارتفاع المواد الغذائية وباقي السلع الأخرى.