محكمة في إيران تعاقب طالبًا بالصلاة الجبرية

قضت محكمة إيرانية بحكم وُصف بالغريب من نوعه بحق طالب جامعي شارك في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مناطق مختلفة من البلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وحكمت “محكمة الثورة”، في محافظة سمنان، الواقعة شمال شرق إيران، الأربعاء، بإجبار الطالب على المشاركة في صلاة الجمعة لمدة سنتين بسبب مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ديسمبر/كانون أول الماضي”.

ووصف نائب وزير الثقافة ورئيس شؤون الطلاب الجامعيين في إيران محمد رضا فراهاني، خلال مؤتمر صحفي، الحكم بأنه من منجزات الوزارة، وقال إن “الوزارة تمكنت من مساعدة اثنين من الطلاب الجامعيين المعتقلين في محافظة سمنان في كلية الطب”.

وأضاف فراهاني:”أحد الطلاب وبمساعدة هيئة شؤون الطلاب الجامعيين تمكّن من إقناع محكمة الثورة بمحافظة سمنان بتخفيف العقوبات الصادرة ضد الجامعيين”، مشيرًا إلى أن “أحد الطلبة الجامعيين في محافظة بندر عباس تم الحكم عليه بالسجن، ولم تتم معرفة تفاصيل الحكم، ومدة الحبس”.

كما لفت إلى أن “هناك سبعة طلاب من كلية الطب في محافظة سمنان لم يتم حسم ملفاتهم لدى السلطة القضائية”، منوهًا إلى أن “عدد المعتقلين من كلية الطب في عموم إيران بلغ 14 طالبًا جامعيًا”.

وفي سياق متصل، كشفت عضوة البرلمان الإيراني النائبة بروانة سلحشوري، في يوليو/تموز الماضي، عن وجود 150 طالبًا جامعيًا في سجون السلطات الأمنية.