إيران تعتقل ابنة وزير الصناعة السابق بتهمة الاحتكار

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، ابنة وزير الصناعة السابق “محمد رضا نعمت زاده”، بتهمة احتكار أدوية طبية كانت قد استوردتها من الخارج بدعم من الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى ديون مالية كبيرة بذمتها للحكومة.

وقال المتحدث باسم هيئة التعزيزات الحكومية “ياسر رايكاني”، في تصريحات صحفية: إن السلطات الأمنية اعتقلت، مساء اليوم، “شبنم” ابنة محمد رضا نعمت زاده، وزير الصناعة السابق في الحكومة الأولى للرئيس حسن روحاني، بتهمة احتكار أدوية مستوردة من الخارج.

وأضاف رايكاني أن “الديون التي بذمة شبنم 350 مليار تومان إيراني، بينها 60 مليار تومان ديون لشركة تابعة لابنة الوزير السابق”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن “الفتاة طلبت الإفراج عنها بكفالة مالية وقد وافقت السلطات القضائية على ذلك، لكنها لم تتمكن من توفير مبلغ الكفالة الذي يقدر بنحو 400 مليار تومان”.

وقالت السلطات الإيرانية إنها تمكنت، في منتصف أغسطس/ آب الجاري، من اكتشاف مخزن للأدوية المستوردة من الخارج بقيمة 5 مليارات تومان في محافظة البرز الواقعة شمال إيران.

وبدأت السلطات، منذ الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الحرس الثوري وقوات البسيج حملة، تقول إنها تستهدف “الفساد والاحتكار”.