نائب أمريكي يتهم إيران بإنشاء شبكة تجسس في الولايات المتحدة

حذّر النائب الأمريكي “بيتر روسكام” من أن إيران قد تكون أنشأت شبكة استخباراتية في الولايات المتحدة، وأنها قد تسعى إلى تنفيذ هجمات “إرهابية”.

وأشار بيتر روسكام إلى أن “اعتقال عميلين إيرانيين في كاليفورنيا، مؤخرًا، يأتي في إطار تلك الشبكة، وأن تلك الاعتقالات هي حلقة في سلسلة كبيرة”.

وقال لشبكة “واشنطن فري بيكون” الإخبارية: إن “اعتقال عميلين إيرانيين هو مجرد طرف جبل الجليد وقد يكون النظام الإيراني يعد لهجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية”.

وأضاف: “هناك احتمال قوي بأن إيران نشرت عملاء لها في الولايات المتحدة؛ بهدف جمع المعلومات والقيام بعمليات استخباراتية”، لافتًا إلى أنه لم يُفاجأ باعتقال العميلين الإيرانيين، وأن عملية الاعتقال “هي دليل قوي وملموس على جهود إيران في زرع الفوضى والنزاعات في العالم”.

وأعرب روسكام عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي، الموقع بين ست دول صناعية وإيران عام 2015، أتاح لها الحصول على أموال لدعم الأعمال الإرهابية، ملقيًا باللوم على الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لدفعه تجاه توقيع ذلك الاتفاق.