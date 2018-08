ظريف: القنابل النووية متوفرة في إسرائيل وأمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، “إن القنابل النووية الوحيدة في المنطقة متوفرة لدى إسرائيل والولايات المتحدة.”

وكتب ظريف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الأسلحة النووية، أن “إسرائيل والولايات المتحدة هما الوحيدان اللذان يملكان أسلحة نووية في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي ضد التجارب النووية، دعونا نتذكر أن القنابل النووية في منطقتنا تخص فقط إسرائيل وأمريكا. الأولى المعتدي المعتاد والثانية المستخدم الوحيد للأسلحة النووية. دعونا نتذكر أيضًا أن إيران دعت إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية منذ عام 1974″.

ويحاول ظريف أن يبعد الاتهامات التي توجه إلى النظام الإيراني الذي يعمل منذ سنوات على إنتاج الأسلحة والقنابل النووية في مواقع عسكرية سرية، كشفتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في الأعوام الماضية.

As world marks Int'l Day against Nuclear Tests, let's remember that only nuclear bombs in our region belong to Israel and the US; the former a habitual aggressor & the latter the sole user of nukes. Let's also remember that Iran has called for Nuclear Weapon Free Zone since 1974.

— Javad Zarif (@JZarif) August 29, 2018