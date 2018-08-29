مصر: هولندا اعتذرت لنا بسبب مسابقة الرسوم المسيئة للإسلام

أعلنت وزارة الخارجية في مصر، اليوم الأربعاء، تلقيها اعتذارًا رسميًا من هولندا، بشأن اعتزام أحد أعضاء البرلمان الهولندي تنظيم مسابقة الرسوم المسيئة للإسلام داخل مقر البرلمان، وهو الأمر الذي استنكرته مصر مؤخرًا، ورفضه الأزهر الشريف على لسان الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب منذ أيام.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية، سامح شكري، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الهولندي ستيف بلوك، أعرب خلاله عن أسفه وأسف الحكومة الهولندية عن اعتزام عضو البرلمان ورئيس حزب “من أجل الحرية” تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام بمقر البرلمان – بحسب البيان.

وقال أبو زيد: إن الوزير الهولندي أكد خلال المكالمة أن مثل هذا العمل لا يعبّر بأي شكل عن موقف الحكومة والمجتمع الهولندي، مؤكدًا رفض حكومته لكل مظاهر الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان.

وكشف أن الوزير شكري أكد من جانبه على ضرورة عدم الخلط بين قيم حرية التعبير وبين تبني خطاب الكراهية والتحريض والإساءة إلى معتقدات الآخرين، لما لذلك من تأثير بالغ الخطورة على العلاقات بين الشعوب وبين معتنقي الأديان المختلفة.

وأكد في هذا الإطار أن العالم أحوج ما يكون الآن لتعزيز ونشر قيم التسامح واحترام الرأي الآخر، واحترام المعتقدات والأديان لدحر التطرف الديني والإرهاب والعنف، وما تسببه مثل هذه الممارسات المرفوضة من تقويض للسلام الاجتماعي واستقرار المجتمعات.

يذكر أن الأزهر الشريف رفض، مؤخرًا، عزم خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية تنظيم مسابقة كاركاتير تتضمن الإساءة للدين الإسلامي في مبنى البرلمان الهولندي، ووصفت الحكومة الهولندية هذه المسابقة بالاستفزازية وغير المفيدة، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع منعها احترامًا لحرية الفكر.