بعد تعاونه مع فريق مولر.. ترامب يستغني عن محامي البيت الأبيض

المصدر: أ ف ب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته للاستغناء عن محامي البيت الأبيض دون ماكغان.

وقال ترامب خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه في الخريف، بعد تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، كما آمل”.

وجاء في تغريدة الرئيس:”لقد عملت مع دون وقتًا طويلًا، وقدَّرت عمله بالفعل”، لكنه لم يشر إلى أسباب المغادرة، أو هوية الشخص الذي سيخلفه.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن معلومات تفيد أن دون ماكغان “تعاون بشكل واسع” مع التحقيق الذي يجريه فريق روبرت مولر حول الاشتباه بتواطؤ بين فريق حملة ترامب مع روسيا.

وإزاء ذلك، أبدى ترامب استياءه لنشر تلك المعلومات، حيث قال:”لقد سمحت له كما سمحت للآخرين جميعًا بالإدلاء بشهاداتهم، ولم أكن مضطرًا إلى ذلك”، مشيرًا إلى أنه ليس لديه “شيء ليخفيه”.