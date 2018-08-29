بمئات ملايين الدولارات.. بنك “ستاندرد تشارترد” يواجه غرامات جديدة لاختراقه قوانين عقوبات إيران

يواجه بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني ترجيحات بتغريمه، مرة أخرى، مئات ملايين الدولارات، عقابًا على اختراقه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب مشروعها النووي.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية إن البنك كان قد دفع عام 2012 حوالي 667 مليون دولار، غرامة قيامه بتحويلات عبر النظام المالي الأمريكي، بلغت مليارات الدولارات لصالح عملاء إيرانيين.

ثبوت الاتهامات

لكن تحقيقات جنائية جديدة أظهرت أن أعمال بنك ستاندرد تشارترد في تهريب الأموال الإيرانية خلافًا لقوانين المقاطعة، كانت أوسع بكثير مما جرى الكشف عنه وتثبيته عام 2012.

ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى خمس مصادر ذات صلة قولها أن السلطات الأمريكية تقوم الآن بتقييم حجم الغرامة، التي يتوجب على البنك أن يتحملها، فضلًا عن العقوبات التي ستفرض على بعض إداراته، جراء تلك الممارسات.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الجهات التظيمية الأمريكية، ومنها مدعي عام دائرة العدل في مانهاتن بنيويورك، استكملوا تحرياتهم وقد يعلنوها قبل نهاية السنة.

يشار إلى أن عدد المؤسسات المالية التي خضعت للعقوبات الأمريكية، منذ عام 2009، على خلفية خرقها قوانين معاقبة إيران والسودان وكوبا، بلغ حوالي 36 حالة، ومن أشهرها ما دفعه بنك ستاندرد عام 2012.

وكان البنك البريطاني قد أقرّ بأنه أخفى أسماء عملائه الإيرانيين، ومنهم البنك المركزي، وهو يحوّل أموالهم خلافًا لقرارات المقاطعة.