بالفيديو.. لحظة اقتلاع تمثال أردوغان الذهبي من مدينة ألمانية بعد أن أشعل الغضب

المصدر: ا ف ب

قررت سلطات مدينة فيسبادن الألمانية الأربعاء، إزالة تمثال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضعه فنانون مؤقتًا في إحدى الساحات، وذلك بعد أن أثار مواجهات بين مؤيدين للرئيس ومعارضين له.

وقالت سلطات المدينة على تويتر إنه “بالاتفاق مع شرطة المقاطعة، قرر رئيس البلدية زفين غيريخ إزالة التمثال لعدم التمكن من ضمان الأمن”.

ووصل عناصر الإطفاء بعيد منتصف الليل مزودين برافعة، لإزالة التمثال الذهبي اللون، البالغ ارتفاعه أربعة أمتار من “ساحة الوحدة الألمانية”، حيث وضع الإثنين في إطار مهرجان ثقافي في فيسبادن.

وبعد وضع التمثال في الساحة تم تلطيخه بعبارات مثل “هتلر تركيا”.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة “د ب أ” إن “جوًا عدوانيًا بعض الشيء تطور”، في حين قال رئيس مجلس المدينة أوليفر فرانتس لصحيفة “فيسبادنر كوريير” إن “المواجهات اللفظية تصاعدت، وأصبحت عراكًا وشوهدت أسلحة بيضاء”.

وقال إريك لاوفنبرغ مدير مسرح “فيسبادن” لوكالة د.ب.أ: “وضعنا التمثال لمناقشة أردوغان” مضيفًا أنه “في بلد ديموقراطي يتعين سماع كل الآراء”.

لكن إميل سينتسه، الممثل المحلي لحزب “البديل” لألمانيا، اليميني المتطرف والمعادي للهجرة، حمل المسؤولية للمنظمين “الأغبياء”، الذين “قدموا منصة لمستبد يمضي وقته في إهانة الألمان”.

و أكد موقع “دير فيستن” أن صور تمثال أردوغان الذي يزن 2.5 طن، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن غضبه من وضع تمثال للرئيس التركي في مدينة فيسبادن. وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقول “ما هذا الهراء؟”، بينما علق آخر قائلًا “الغباء البشري لا حدود له”.

كما طالبت “جمعية الشعوب المهددة” من عمدة مدينة فيسبادن، سفن غيرش بإيقاف المهرجان الفني، الذي يتضمن تمثال أردوغان؛ لأنه يجرح مشاعر ضحايا انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان، على حد وصف الجمعية.