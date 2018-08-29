ائتلاف علاوي يكشف عن “غرفة عمليات إيرانية” لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

كشف ائتلاف الوطنية، الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، اليوم الأربعاء، عن وجود غرفة عمليات إيرانية وسط العاصمة العراقية بغداد، لتشكيل حكومة عراقية جديدة، يكون ولاؤها لـ “طهران”.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر الملا لـ “إرم نيوز” إن “لدى إيران غرفة عمليات مقرها في منطقة الكرادة (وسط بغداد)، لتدير وتتدخل بالتفاوضات السياسية بين الأحزاب لغرض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بحيث يكون ولاؤها لــ طهران”.

وأضاف الملا أن “بعض الأطراف السياسية العراقية تستجيب بشكل كبير للتدخلات الأمريكية، ومع كل أسف بعض الشخصيات السياسية العراقية أصبحت شبه رهينة بيد طهران، فهي تفعل كل ما تقوله لها إيران”.

وبيَّن القيادي في ائتلاف الوطنية أن “إيران تضغط -الآن- على جهات سياسية وشخصيات بهدف تشكيل حكومة عراقية جديدة موالية لطهران، وهذا ما نرفضه بشدة، بل نعمل على عدم تمكين إيران من تشكيل أي حكومة عراقية بإرادات وشروط خارجية”.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكًا واسعًا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الـ (12 من أيار/مايو 2018) لتشكيل الكتلة الكبرى تمهيدًا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتراوح الكتل العراقية الشيعية مكانَها منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية البرلمانية، التي جرت في الـ12 من أيار/مايو الماضي، إذ لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الدستور العراقي.