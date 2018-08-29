البرلمان الإيراني يستجوب ظريف بشأن الاتفاق النووي

قرر البرلمان الإيراني الأربعاء، استدعاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لاستجوابه بشأن الاتفاق النووي، لعدم تقديمه تقريرًا دوريًا عن نتائج المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الموقعة عليه، وفق ما أعلن عضو لجنة رئاسة البرلمان أحمد أمير آبادي.

وحسب وكالة أنباء الطلبة الإصلاحية “إيسنا”، اعتبر آبادي أن “استجواب ظريف يأتي في سياق الاطلاع على التدابير الدبلوماسية للوقوف بوجه التهديدات الدولية ضد طهران، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي”.

ومن المقرر أن تقدم وزارة الخارجية الإيرانية كل ثلاثة أشهر، تقريرًا إلى البرلمان بشأن عملية سير الاتفاق والمفاوضات التي تجريها طهران بين الحين والآخر، مع الأطراف الأوروبية الثلاثة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن إنقاذ الاتفاق عبر تقديم حزمة مقترحات اقتصادية إلى طهران، لإقناعها بعدم الانسحاب من الاتفاق.

ودافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء خلال استجوابه أمام البرلمان عن الاتفاق النووي، قائلاً، “حققنا إنجازات بعد الاتفاق النووي، وتراجعت فترة العقوبات التي تمنعنا من بيع وشراء الأسلحة من خمسة أعوام إلى عامين ونصف العام”.

فيما اتهم النائب عن التيار المتشدد مجتبى ذوالنور، الرئيس الإيراني، بـ”تقديم معلومات مـضللة”، قائلًا “سيدي الرئيس تبني قصرًا من الأوهام باسم الاتفاق النووي، وينتهي آخر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وفي الأخير ركلة من ترامب وحدث ما حدث”.