الليرة التركية تواصل الهبوط

واصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء، بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.

وجرى تدوال العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار بحلول الساعة الـ 0547 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 6.2625 ليرة في إغلاق أمس الثلاثاء.

وخسرت العملة التركية نحو 40 % من قيمتها مقابل الدولار العام الجاري مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.

وأجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر مضاعفة الرسوم على مشتريات الألومنيوم والصلب من تركيا.

وينتاب المستثمرين القلق -أيضًا- بشأن تحقيق للخزانة الأمريكية بشأن بنك خلق المملوك بنسبة الأغلبية للحكومة التركية والذي يواجه غرامة كبيرة محتملة بسبب مزاعم بالتحايل على عقوبات إيران. وقال البنك إن كل تعاملاته قانونية.