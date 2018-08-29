إيران تؤكد لأول مرة أنها جندت وزيرًا إسرائيليًا للتجسس

أكد وزير الأمن الإيراني “الاستخبارات” محمود علوي، لأول مرة أن بلاده تمكنت من تجنيد الوزير الإسرائيلي السابق جونين غونين سيغيف، للتجسس لصالح النظام الإيراني.

وقال محمود علوي في مقابلة تلفزيونية نُشرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن “قسم مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، يُعدّ من أقوى أقسام الوزارة وكذلك الأقوى في العالم، إذ تمكنّا من التجسس على حكومة إحدى الدول العدوة لنا بتجنيد أحد وزرائها”.

وفي آيار/ مايو الماضي، قالت إسرائيل إنها ألقت القبض على الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف بالاشتباه بتجسسه لصالح إيران.

وأعلن بيان مقتضب لجهاز الأمن الداخلي “شاباك” أن سيغيف اعتقل الشهر الماضي في غينيا الاستوائية، وأنه كان يقيم منذ عام 2007 في نيجيريا التي تمكنت المخابرات الإيرانية من تجنيده فيها عام 2012.

ووجهت إلى سيغيف تهمتي مساعدة العدو إبان الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل.

وتشير التقارير الأمنية أن الوزير الإسرائيلي السابق زار طهران مرتين، والتقى ضباطًا بالمخابرات الإيرانية كما التقاهم في أماكن مختلفة بالخارج في فنادق وشقق تستخدم وفقًا للتقديرات السرية للاستخبارات الإيرانية.

وأضافت التقارير أن “سيغيف تسلم جهاز اتصال سري لتشفير الرسائل التي كان يتبادلها مع ضباط المخابرات الإيرانية”.