إيران تعتقل عشرات الموظفين الحكوميين بتهمة التجسس

أعلن وزير المخابرات الإيراني محمود علوي أن قوات الأمن اعتقلت “عشرات الجواسيس” في هيئات حكومية مختلفة، دون إيراد أي تفاصيل إضافية.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن الوزير قوله الثلاثاء إن قوات الأمن في إيران اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية.

ولم يحدد علوي وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.

وقال “طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم”.

وسبق لإيران أن اعتقلت أشخاصًا من مواقع مختلفة خلال السنوات السابقة، ومنهم مسؤولون حكوميون بتهمة التجسس.