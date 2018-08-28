إيران تحاكم مساعد رئيسها السابق بتهمة إهانة القضاء

تعقد محكمة الثورة الإيرانية في طهران، الأحد المقبل، أول جلسة لمحاكمة مساعد الرئيس السابق أحمدي نجاد للشؤون التنفيذية، حميد بقائي، بتهمة إهانة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

وقال موقع “دولت بهار” المقرب من فريق أحمدي نجاد إن “محكمة الثورة بطهران حددت الأحد المقبل موعدًا لمحاكمة حميد بقائي بتهمة إهانة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني بعدما وصفه بقائي في تصريحات سابقة بالظالم”.

ويتعرض فريق أحمدي نجاد للمضايقة من قبل السلطات الإيرانية بسبب مواصلة نجاد مهاجمة السلطات القضائية واتهامها بقمع المعارضين السياسيين.