بوتين يقيل 15 جنرالًا من الجيش الروسي

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، 15 جنرالًا، من وزارات الداخلية، والطوارئ، وهيئة السجون الاتحادية، ولجنة التحقيقات، وفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وقالت القناة إنّه”من ضمن الذين تمت إقالتهم، نائب وزير الطوارئ فلادلين أكسيونوف، ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى في مختلف الأقاليم الروسية”.

وأشارت إلى أنّ، بوتين أقال أيضًا “رئيس الهيئة العامة لوزارة الطوارئ في مقاطعة تومسك (شرق البلاد) ميخائيل بيغون الذي رُفعت ضده دعوى قضائية بتهمة الفساد”.

وعيّن الرئيس الروسي رؤساء جددًا في مؤسسات تابعة لأجهزة أمنية في مناطق متفرقة، وفق المصدر ذاته.