أمريكا تقبل دعوة دي ميستورا للمشاركة بمحادثات جنيف حول دستور سوريا الجديد

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستشارك بمحادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل لمناقشة المفاوضات بشأن دستور جديد لسوريا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في وزارة الخارجية، لم تسمه، قوله:”الولايات المتحدة قبلت الدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا للمشاركة بمحادثات في جنيف يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل”.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة سيمثلها جيمس جيفري الممثل الخاص الجديد المعني بسوريا، وجويل ريبورن مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بسوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع سيضم: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، وألمانيا، والأردن، وفرنسا، ومصر.