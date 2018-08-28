أمريكا تتراجع عن تعليق المناورات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، أن بلاده ستنهي تعليق المناورات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ماتيس: “لقد اتخذنا خطوة تعليق العديد من أكبر التدريبات العسكرية كبادرة حسن نية.. ولكننا لا نعتزم تعليقها بعد الآن”.

وبينما لم يشر ماتيس إلى أن المناورات مع القوات الحليفة في شبه الجزيرة الكورية ستستأنف في أي وقت قريب، أضاف: “نحن لم نستأنف المناورات.. سنرى كيف تسير المفاوضات وبعد ذلك سنرى”.

وعقب لقاء ترامب وكيم في سنغافورة، في حزيران/يونيو الماضي، قالت الولايات المتحدة إنّها ستعلّق تدريبات “مختارة” مع كوريا الجنوبية، ومن بينها تدريبات كانت ستجري في آب/أغسطس، تنفيذًا لوعد ترامب في القمة، وفق فرانس برس.

ورفض وزير الدفاع الأمريكي ماتيس الإجابة، عندما سئل ما إذا كان استئناف التدريبات يمكن أن يعتبر استفزازيًا.

وقال: “إنّه حتى الإجابة على هذا السؤال يمكن أن تؤثر على المفاوضات. دعونا نسمح للمفاوضات والدبلوماسيين بالتقدم. جميعنا نعرف خطورة القضايا التي نتعامل معها”.