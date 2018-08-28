بتهم قتل وجرائم ضد الإنسانية.. دوتيرتي يواجه شكوى جديدة أمام “الجنائية الدولية”

اتهم ناشطون وعائلات ثماني ضحايا للحرب على المخدرات في الفلبين، الرئيس رودريغو دوتيرتي، بارتكاب عمليات قتل وجرائم ضد الإنسانية، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتعد هذه الشكوى الثانية من نوعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث قام محامٍ فلبيني بتقديم شكوى مماثلة في أبريل/ نيسان 2017، يتهم فيها دوتيرتي بجعل القتل “أفضل وسيلة” في حربه المستمرة على المخدرات منذ شهور طويلة، وفق الأناضول.

وطالب الناشطون وعائلات الضحايا بتوجيه الاتهام إلى دوتيرتي؛ بسبب مقتل آلاف الأشخاص في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، والتي تشمل عمليات الإعدام “الوقحة” التي ترتكبها الشرطة دون عقاب، بحسب ما ورد في الشكوى.

وأشارت الشكوى أيضًا إلى أن منتقدي حملة دوتيرتي الشرسة لمكافحة المخدرات قد تعرضوا للاضطهاد، وأن القضايا التي رفعتها عائلات الضحايا من قبل لم تسفر عن أي نتيجة.

وتتضمن الشكوى شهادة ستة من أقارب ثمانية أشخاص قُتلوا على أيدي قوات الشرطة الفلبينية.

من جهتها، قالت المحكمة آنذاك إنها بدأت عملية فحص أولية لتحديد مدى اختصاصها، وعمّا إذا كانت هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت فعلًا أم لا.