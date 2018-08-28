أمريكا: “العدل الدولية” غير مخولة بالنظر في قضية العقوبات على إيران‎

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أن محكمة العدل الدولية، غير مخولة بالنظر في قضية العقوبات المفروضة على إيران.

وتقدمت إيران بطلب إلى المحكمة، بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران؛ على خلفية برنامجها النووي.

وتؤكد طهران أن إعادة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف، “ينتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955”.

وقالت محامية وزارة الخارجية الأمريكية، جينيفر نيوستيد، أمام المحكمة الأممية في لاهاي، إن المحكمة “تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران”.

وشددت على أن “من حق الولايات المتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها، وبالتالي لا يمكن للمعاهدة أن تشكل أساسًا للسلطة القضائية لهذه المحكمة”.

ومع انطلاق جلسات المحكمة، الإثنين، قال محامو إيران، إن “العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات مليارات الدولارات”.