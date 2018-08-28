إعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا للوزراء قد يسبب الصلع للإسرائيليين

نشر “صندوق المرضى العام- كوبات حوليم” الإسرائيلي، قائمة للأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر، من بينها الضغط النفسي.

واستخدم معد القائمة مثالين على الضغط النفسي الذي قد يؤدى لتساقط الشعر هما، وفاة قريب عزيز، أو خبر إعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا للوزراء، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

وأثار اعتبار فوز نتنياهو، سببًا للضغط النفسي المسبب للصلع غضب مؤيديه، الذين احتجوا للمؤسسة، فقامت بتعديل القائمة وشطب المثال، والاعتذار أيضًا لمن استاؤوا مما جاء فيه.

وتقدم صناديق المرضى، في إسرائيل الخدمات الصحية للمؤمّنين عبر “مؤسسة التأمين الوطني”، حسب قانون التأمين الصحي الرسمي.

ويحق لكل إسرائيلي اختيار أحد صناديق المرضى، للتسجيل فيها وتلقي الخدمات الصحية حسب اختياره.