بأغلبية ساحقة.. برلمان إيران يرفض مبررات روحاني في استجواب الأزمة الاقتصادية

صوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، بعدم قناعته بالأجوبة التي عرضها الرئيس الإيراني حسن روحاني على الأسئلة الأربعة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية “البطالة، سعر العملة، الركود الاقتصادي وتهريب السلع”.

وقالت وكالة أنباء “خانه ملت” التابعة للبرلمان الإيراني إن “البرلمان اقتنع برد روحاني على سؤال حول استمرار العقوبات البنكية، لكنه رفض الردود المتعلقة بالأسئلة الأربعة التي تركزت على تراجع سعر العملة وتفاقم البطالة و الركود الاقتصادي وتهريب السلع”.

وأوضحت الوكالة أن “271 نائبًا شاركوا في عملية التصويت على الأجوبة التي عرضها الرئيس حسن روحاني”.

وبموجب المادة 213 من قانون مجلس النواب الإيراني، فإنه في حال عدم قناعة أغلبية الأعضاء بالردود التي يعرضها رئيس الجمهورية، فستتم إحالة ملف ذلك إلى السلطات القضائية بخصوص 4 أسئلة من أصل 5 وجهها النواب لرئيس البلاد، حسن روحاني، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والعقوبات”.

وتابعت الوكالة الرسمية الإيرانية أنه “استنادًا إلى أن النواب لم يقتنعوا بأربعة محاور من أصل خمسة، سيتم إحالتها إلى السلطة القضائية وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرى إلى البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان الإجراءات بشأنها”.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل كانون الثاني/ يناير شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.